Розенко гарантировал выполнение социальных обязательств перед жителями неподконтрольного Донбасса. Но после выполнения Минских соглашений. Главная

Возобновление выплаты пенсий и социальных пособий жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей состоится после выполнения Минских соглашений в полном объеме. Об этом в эфире радио «Свобода» заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба чиновника.

«Начисление пенсий жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей происходит в полном объеме. К сожалению, украинское государство сейчас не имеет возможности выплачивать пенсии на этих территориях. Единственный путь к возобновлению выплат на оккупированных территориях – это полная их деоккупация и возобновление действия украинских законов и органов государственной власти Украины», – сказал Розенко.

По словам вице-премьера, после восстановления территориальной целостности Украина готова выполнить все обязательства и осуществить все необходимые выплаты пенсий и социальных пособий.

«Еще раз подчеркиваю – все начисления происходят, у нас есть четкие реестры тех людей, кто из-за действий боевиков не может сейчас получить свои средства. И мы гарантируем, что после полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины, все пенсии и социальные пособия людям, которые остались на оккупированных территориях, будут выплачены», – отметил Павел Розенко.

Фото: zn.ua