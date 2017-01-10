Розенко гарантировал выполнение социальных обязательств перед жителями неподконтрольного Донбасса. Но после выполнения Минских соглашений. Главная

Розенко гарантировал выполнение социальных обязательств перед жителями неподконтрольного Донбасса. Но после выполнения Минских соглашений

10.01.17 14:33 dnews.dn.ua Новости 16

Розенко гарантировал выполнение социальных обязательств перед жителями неподконтрольного Донбасса. Но после выполнения Минских соглашений

Возобновление выплаты пенсий и социальных пособий жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей состоится после выполнения Минских соглашений в полном объеме. Об этом в эфире радио «Свобода» заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба чиновника.

«Начисление пенсий жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей происходит в полном объеме. К сожалению, украинское государство сейчас не имеет возможности выплачивать пенсии на этих территориях. Единственный путь к возобновлению выплат на оккупированных территориях – это полная их деоккупация и возобновление действия украинских законов и органов государственной власти Украины», – сказал Розенко.

По словам вице-премьера, после восстановления территориальной целостности Украина готова выполнить все обязательства и осуществить все необходимые выплаты пенсий и социальных пособий.

«Еще раз подчеркиваю – все начисления происходят, у нас есть четкие реестры тех людей, кто из-за действий боевиков не может сейчас получить свои средства. И мы гарантируем, что после полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины, все пенсии и социальные пособия людям, которые остались на оккупированных территориях, будут выплачены», – отметил Павел Розенко. 

Фото: zn.ua

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