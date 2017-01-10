Повышение пенсий напрямую связано с легализацией зарплат, – Розенко. Главная

Вопросы выплаты легальных заработных плат и повышения минимальной заработной платы напрямую связаны с вопросом повышения пенсий. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает «Правительственный портал».

«Все общество, все мы должны понять, что пенсия – это производная от заработной платы. В стране, где мизерные заработные платы, не может быть высоких пенсий. Также не может быть высоких пенсий в стране, где 50% работающих граждан или не платят ЕСВ, или уплачивают его в неполном объеме. И состояние Пенсионного фонда – это отражение состояния экономики», – сказал он.

«Безусловно, несправедливость в пенсионном обеспечении на сегодняшний день есть, и мы это не отрицаем. Поэтому вопрос осовременивания пенсий будет одним из первых проектов правительства, который мы будем пытаться реализовать в социальной сфере в 2017 году», – подчеркнул Розенко.

По его словам, для осовременивания пенсий дополнительно потребуется 30-40 млрд грн в зависимости от механизма, который будет использован.

«Поэтому мы очень рассчитываем на легализацию, мы очень рассчитываем на то, что повышение минимальной заработной платы даст дополнительный ресурс Пенсионному фонду, который мы прежде всего используем для того, чтобы выровнять ситуацию и восстановить справедливость в пенсионном обеспечении», – отметил вице-премьер-министр.

«Осовременивание пенсий записано в программе деятельности Правительства, и я как профильный вице-премьер сделаю все для того, чтобы этот план был реализован как можно скорее», – добавил он.

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