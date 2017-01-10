В Мариуполе и еще пяти городах Донбасса при поддержке USAID создадут театр новой драмы. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.), наряду с пятью городами Донбасса, в рамках проекта «Театральная лаборатория: за пределами страха» создадут театр новой драмы. Проект «Театральная лаборатория» – это лаборатория современного театра, который работает с актуальными для нынешнего общества темами и проблемами, человеком и с тем, что происходит вокруг и внутри него.

Согласно условиям, проект пройдет в четыре этапа. На первом с 10 по 20 января команда театра «Запорожская новая драма» посетит шесть городов Донбасса (Мариуполь, Краматорск, Покровск, Бахмут, Северодонецк, Старобельск) и покажет созданный именно для этого проекта интерактивный и дискуссионный спектакль. После обсуждения представления зрителям расскажут о проекте и явлении новой драмы, а также выберут пять участников из каждого города.

На втором этапе в течение шести дней участники пройдут теоретико-практический интенсив по драматургии, режиссуре и актерскому мастерству в Запорожье. С помощью тренеров команды создадут собственный театральный продукт, а затем с гастролями выступят для других участников.

Финансовую поддержку в реализации проекта «Театральная лаборатория: за пределами страха» оказывает Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках Украинской инициативы по повышению уверенности (UCBI).

В Мариуполе коллектив «Запорожской новой драмы» выступит 20 января.

Источник: MRPL.CITY