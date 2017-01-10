Весной знания студентов-медиков проверят на соответствие стандартам США. Главная

В 2017 году Министерство здравоохранения Украины проведет оценку состояния медицинского образования в Украине в сравнении с международными, в частности американскими, стандартами. Об этом сообщает «Украинская правда».

Внешнее оценивание качества подготовки будущих врачей будет происходить несколькими путями. Об этом Минздрав сообщил ректорам высших медицинских учебных заведений соответствующим письмом.

Для студентов 6-го курса направления «Медицина» 12 мая 2017 года проведут международное сравнительное исследование на базе теста «Международные основы медицины» (IFOM), который администрирует Национальный совет медицинских экзаменаторов США.

В документе говорится, что к лицензионному экзамену «Шаг 3. Общая врачебная подготовка», который является обязательным для аттестации врачей-интернов и предстоит 28 марта 2017 года включат субтест по оказанию помощи при неотложных состояниях.

Дополнительный тест основан на вопросах экзамена для получения медицинской лицензии США (USMLE).

Оценку будет проводить государственный Центр тестирования профессиональной компетентности направлений подготовки «Медицина» и «Фармация» при Минздраве.

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