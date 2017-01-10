На блокпосте «ЛНР» наблюдатели ОБСЕ встретили «военнослужащую» из Польши. Главная

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на одном блокпостов «ЛНР» общались с женщиной – «военнослужащим», приехавшей из Польши. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) на основе информации, поступившей по состоянию на 8 января 2017 года.

В документе отмечается, что на блокпосте «ЛНР» возле неподконтрольного украинским властям пгт Сентяковка (бывшее название — пгт Фрунзе, 40 км к северо-западу от Луганска) наблюдатели поговорили с вооруженной женщиной.

Сообщается, что она была приблизительно 30 лет, была в одежде военного типа.

Кроме того, собеседница сообщила представителям Мониторинговой миссии, что она приехала из Польши и является одной из двух женщин на этом блокпосте.

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