В «ДНР» не согласны менять пленных на условиях Савченко. Главная

Предложения по обмену заложниками, выдвинутые Надеждой Савченко, является неприемлемыми для представителей «ДНР». Об этом, как сообщают «Факты», российскому «Интерфаксу» заявила «уполномоченный по правам человека» в «ДНР» Дарья Морозова.

В частности, в «ДНР» не согласны с предложением Савченко об обмене на первом этапе 42 граждан Украины, удерживаемых на Донбассе, на 256 сторонников «республик».

«Савченко еще раз озвучила ранее звучавшие из Киева предложения отдать нам всего половину от общего числа удерживаемых Киевом лиц, то есть 256 человек. То есть речь идет даже не о пофамильном обмене, а просто о некоем решении украинских властей вернуть лишь половину удерживаемых лиц, что неприемлемо», — заявила Морозова.

Представитель боевиков также сообщила, что в Донецке настаивают на формуле обмена пленными с Украиной «527 на 42».

«Мы ведем переговоры с однозначной позиции об обмене всех подтвержденных лиц пофамильно на всех. Таким образом, мы добиваемся возвращения нам 527 лиц, удерживаемых Киевом, в обмен на находящихся в наших местах заключения 42 граждан Украины», — сказала Морозова.

Она сообщила, что вопрос обмена пленных по-прежнему будет подниматься на встрече гуманитарной подгруппы в Минске.

Ранее народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести украинцев. При этом она предложила воспользоваться мировой практикой и проводить обмен пленных по классическому методу в три этапа.

Фото: REUTERS