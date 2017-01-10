Закрыть ЧП в Славянске ежедневно хотят около 100 человек. Новости

Предприниматели Славянска (Донецкая обл.) массово прекращают свою деятельность, так как опасаются, что не смогут уплачивать повышенный налог. Напомним, с 1 января 2017 года все предприниматели, работающие как на общей системе налогообложения, так и на едином налоге, платят Единый социальный взнос в размере 704 грн в месяц, независимо от того, получали ли они доход за отчетный период.

В отделе государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Славянского городского совета ажиотаж. У кабинета с самого утра выстроилась очередь. На данный момент прием физических лиц – предпринимателей ведет один государственный регистратор Ольга Огурцова. По ее словам, закрыть предпринимательство в день изъявляют желание около 100 человек.

Предприниматели жалуются на длительную процедуру закрытия и на то, что приходится выстаивать в очереди чуть ли не весь день.

Источник: Сайт города Славянска

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