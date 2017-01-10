Предприятиям Славянска выставлены счета, включающие оплату дождевой воды. Новости

Через канализационные колодцы в сети КП «Славгорводоканал» в Славянске (Донецкая обл.) поступают поверхностно-сточные воды. Повышенный уровень осадков и талой воды приводит к увеличению потребления электроэнергии предприятием в 2-3 раза. В конечном итоге горводоканал несет дополнительные расходы на перекачку и очистку сточных вод, а предприятия Славянска даже не спешат оформить паспорт водного хозяйства.

Как объяснил генеральный директор КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко, порядок начисления за прием сточных вод был разработан и утвержден в 2002 году, а с 2008 года и по сегодняшний день действуют введенные изменения. Именно в этом порядке расписано произведение расчета и его выставление предприятиям города. Нацкомиссия, начиная с 2013 года, при составлении ежегодного баланса водоотведения горводоканала требует повышения процента реализации услуг водоотведения через плату за дополнительный объем стоков осадков и таяния снега. К примеру, в течение прошлого месяца повышение составило около 40%.

Согласно действующим договорам по предоставлению услуг по водоснабжению и водоотведению, все предприятия Славянска должны были еще до 1 октября 2016 года предоставить «Славгорводоканалу» расчет сброса объема сточных вод. Но ни одно предприятие этого не сделало. Более того, паспорта водного хозяйства, благодаря которым водоканал сделал бы расчеты самостоятельно, также никто не предоставил. Потому все расчеты были проделаны по имеющимся данным площадей предприятий, а итоги выставлены в течение первого квартала.

По словам Кийко, до настоящего момента эти расходы ничем не покрывались и все списывалось за счет потребления электроэнергии самим водоканалом. В общей сложности КП «Славгорводоканал» недополучает около 20 млн грн в год. В декабре 2016 года 21 предприятию нашего города, по которым имелись необходимые паспорта, за дополнительный приток дождевых и талых вод было начислено 2,5 млн грн. Остальным были направлены соответствующие письма – на разработку и предоставление паспорта водного хозяйства дан 1 месяц. Также до конца февраля всем потребителям планируется выставить счета за 2016 год. В случае невыполнения предписаний данные предприятия будут отключены от централизованной системы водоотведения либо будет прекращена подача воды, а сам договор на предоставление услуг будет расторгнут.

«Предприятия обязаны и будут платить. Все, кто обращается к нам за разъяснениями, их получают. Мы готовы участвовать в комиссиях, готовы помочь в составлении паспорта водного хозяйства. Так или иначе, но эту деятельность нужно упорядочить», – пояснил Кийко.

Источник: Сайт города Славянска

Читайте также: