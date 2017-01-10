Савченко все же опубликовала списки украинцев, удерживаемых на неподконтрольном Донбассе. Главная

Народный депутат Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook все же опубликовала списки украинцев, которые удерживаются в заложниках на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса.

По словам Савченко, есть две категории обмена.

«Первая категория это наши военнопленные, находящиеся на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей Украины. Украинской стороной подается запрос на 129 человек. Противоположная сторона подтверждает 42 человека. Еще Украиной разыскиваются 494 без вести пропавших. Они пропорциональны обмену на заключенных в Украине по спискам, которые запрашивают представители оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей Украины. От «ДНР» в списках таких людей 524, а от «ЛНР» 377 человек. Часть людей из этих списков украинская сторона также подтверждает, примерно 256. При таких раскладах имеем первый этап обмена подтвержденных лиц с обеих сторон — это 42 на 256», — уточнила нардеп.

Вторая категория, по данным Савченко, «это украинские политзаключенные, удерживаемые в российских тюрьмах и в оккупированном Россией Крыму».

«Их на данный момент 44 человека. В Украине в тюрьмах тоже есть российские граждане, которые отбывают наказание за преступления, совершенные против территориальной целостности Украины и против украинского народа в период с 2014 по 2016 годы. Их на данный момент 102 человека. Имеем первый этап обмена по второй категории «всех на всех» — это 44 на 102», — отметила Савченко.

Ранее в эфире телеканала «112 Украина» советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что публикация списков украинцев, которые незаконно удерживаются на неподконтрольных территориях и в России, может навредить самим пленным и их родственникам.

«Списки, конечно же, известны. Мы работаем с этими списками. Я лишь могу сказать, что есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными. Мы в 2014 и 2015 году ловили жуликов, которые получали какую-то закрытую информацию по спискам тех наших героев, заложников, которые находились незаконно в Донецке и Луганске, фактически, пытались на страданиях людей совершали преступления с целью получения какой-то выгоды, рассказывая близким о том, что есть возможность либо пообщаться, либо освободить наших заложников», – сказал Тандит.

По словам Тандита, данные списки нельзя использовать для каких-то корыстных целей, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром; очень важно помнить, что это жизни людей, нужно сделать все, чтобы они были освобождены.