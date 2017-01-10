Некоторые льготы теперь можно получать наличными. Перечень. Главная

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» вступил в силу вместе с законом «О бюджете Украины на 2017 год». Среди новинок - теперь некоторые льготы можно получать в денежном эквиваленте. Но в размерах и порядке, установленных Кабинетом Министров Украины. Об этом сообщает БФ «Горение».

О каких льготах идет речь. Это льготы, предусмотренные следующими законами Украины:

«О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»;

«О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

«Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине»;

«О жертвах нацистских преследований»;

«Об охране детства»;

«О социальной защите детей войны»;

«О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите»;

«О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»;

«Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине»;

«О реабилитации жертв политических репрессий в Украине»;

«О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».

Конкретнее, это льготы: