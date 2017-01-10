Некоторые льготы теперь можно получать наличными. Перечень. Главная

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» вступил в силу вместе с законом «О бюджете Украины на 2017 год». Среди новинок - теперь некоторые льготы можно получать в денежном эквиваленте. Но в размерах и порядке, установленных Кабинетом Министров Украины. Об этом сообщает БФ «Горение».
О каких льготах идет речь. Это льготы, предусмотренные следующими законами Украины:
- «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»;
- «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
- «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине»;
- «О жертвах нацистских преследований»;
- «Об охране детства»;
- «О социальной защите детей войны»;
- «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите»;
- «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»;
- «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине»;
- «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине»;
- «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».
Конкретнее, это льготы:
- для оплаты услуг за пользование жильем (квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий), коммунальных услуг, пользование топливом, сжиженным газом, телефоном и услуг по установке квартирных телефонов;
- для оплаты проезда на всех видах городского, пригородного и междугородного транспорта;
- для оплаты горючего, ремонта, технического обслуживания автомобилей и транспортного обслуживания;
- оплата льготного получения лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, изделий медицинского назначения по рецептам врачей, зубопротезирование;
- для обеспечения санаторно-курортным лечением с компенсацией стоимости проезда в санаторно-курортное учреждение и обратно;
- льготного капитального и текущего ремонта собственных жилых домов и квартир.
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