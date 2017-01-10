На Луганщине в эпидсезоне 2016-2017 против гриппа привито почти 2 тыс. человек. Главная

На Луганщине с начала эпидемиологического сезона 2016-2017 годов против гриппа привито 1988 человек. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Больше всего прививок сделано в г. Лисичанск – 1412 и Меловском районе – 239.
Привито 1933 человека из групп эпидемического риска. Среди них: персонал предприятий и организаций, медицинских учреждений, сферы услуг, торговли, транспорта, птицеферм и животноводческих хозяйств, сотрудники и учащиеся учебных заведений.
Прививки против гриппа не являются обязательными, проводятся по медицинским и эпидемическим показаниям.
В сообщении отмечается, что надежной профилактикой заболеваемости гриппом является своевременная вакцинация.
Читайте также:
- После праздников школы «ЛНР» не откроются. Введен карантин
- В «ЛНР» уровень заболеваемости гриппом превысил эпидпорог
- Во всех школах «ДНР» объявлен карантин. «ЛНР» пока еще держится
- В Луганской области эпидемический порог превышен на 6%. Половина заболевших – дети
- В Мариуполе за неделю заболели ОРВИ почти 4 тыс. человек, большинство из них – дети
Комментарии