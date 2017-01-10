На Луганщине в эпидсезоне 2016-2017 против гриппа привито почти 2 тыс. человек. Главная

На Луганщине с начала эпидемиологического сезона 2016-2017 годов против гриппа привито 1988 человек. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Больше всего прививок сделано в г. Лисичанск – 1412 и Меловском районе – 239.

Привито 1933 человека из групп эпидемического риска. Среди них: персонал предприятий и организаций, медицинских учреждений, сферы услуг, торговли, транспорта, птицеферм и животноводческих хозяйств, сотрудники и учащиеся учебных заведений.

Прививки против гриппа не являются обязательными, проводятся по медицинским и эпидемическим показаниям.

В сообщении отмечается, что надежной профилактикой заболеваемости гриппом является своевременная вакцинация.

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