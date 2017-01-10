«ДНР» внесла в списки по обмену пленными экс-мэра Славянска Нели Штепу. Новости

В списках пленных, поданных со стороны «ДНР» для обмена с украинской стороной, значится бывшая Славянский городской голова (Славянск, Донецкая обл.) Неля Штепа. Об этом следует из списков пленных обеих сторон конфликта, опубликованных сегодня, 10 января, народным депутатом Надеждой Савченко.

Так, Неля Штепа указана под № 517 в списке, озаглавленном как «Списки, которые запрашивает представительство оккупированной территории Донецкой области Украины» (всего список содержит 524 позиции). ФИО (Штепа Неля Игоревна) и дата рождения (13.09.1962) совпадают с данными бывшего мэра Славянска.

Напомним, Неля Штепа являлась Славянским городским головой в период с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват Славянска незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т.к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Сейчас в Червонозаводском суде Харькова сушается «дело Штепы», сама подсудимая не признает своей вины. Следующее заседание суда назначено на 26 января.

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