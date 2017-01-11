Бизнес Донетчины в 2016 перечислил в бюджеты свыше 13 мдрд грн. Новости

По итогам 2016 года от налогоплательщиков Донетчины в сводный бюджет страны поступило более 13 млрд грн, что на 3,5 млрд грн превышает показатели 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

В соответствии с распределением средств более половины от общей суммы поступлений, а именно 56%, перечислено в местные бюджеты региона. В 2016 году местные громады получили 7,4 млрд грн, что почти на 1,8 млрд грн больше, чем в 2015 году.

В ведомстве отметила, что дополнительные средства, которые поступают на счета местных громад, направляются на улучшение социальных условий жителей региона.

В Государственный бюджет Украины с начала отчетного года субъекты хозяйствования Донецкой области направили 5,7 млрд грн, что на 40% или на 1 млрд 680 млн грн больше, чем за двенадцать месяцев 2015 года. Существенному приросту поступлений способствовало функционирование системы электронного администрирования НДС, уменьшение нагрузки на фонд заработной платы работодателей и постоянное совершенствование электронных сервисов ГФС, что способствует упрощению ведения бизнеса.

Отмечается, что в течение 2016 основные бюджетообразующие источники остались прежними:

56% – налог на доходы физических лиц (7496 млн грн);

12% – налог на добавленную стоимость (1578 млн грн);

9,5% – экологический налог (1259 млн грн);

5,5% – плата за землю (726 млн грн).

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