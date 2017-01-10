В Краматорске собирают мамонта (Фото). Новости

В Краматорске на базе городского зала палеонтологии и этнографии завершают сборку полного скелета мамонта, и у жителей вскоре появится возможность ознакомиться с уникальным экспонатом.

Палеонтологический материал музей приобретает на аукционах, где люди выставляют случайные находки. Одним из необычных приобретений палеонтолог Виктор Геращенко считает покупку на одном из аукционов пряди волос мамонта, останки которого были найдены в 70-е годы в Сибири, на реке Юрибей в вечной мерзлоте.

Также в музее есть возможность собрать часть скелета шерстистого носорога: имеется половина костного экземпляра, но уже сейчас можно сложить полный череп ископаемого животного.

Краматорский зал палеонтологии работает с мая 2015 года, самому старшему экспонату здесь около 350 млн лет, самому молодому – 40 тыс. лет. Всего же коллекция насчитывает более 5 тыс. экспонатов.

В зале демонстрируют фрагменты животных последней ледниковой эпохи – мамонта, шерстистого носорога, бизона, а также морских обитателей – кита, базилозавра и гигантской ископаемой акулы каркарадона. Все они обитали на территории современной Украины.

Случаются и удивительные находки, так в одном из карьеров Краматорска найден небольшой фрагмент кости базилозавра – древнего гигантского хищного кита. Длина тела самки такого кита достигала 25 метров, в ее пасть с размером с троллейбус может поместиться целая толпа людей.

В экспозиции музея широко представлены различные кораллы, ракушки, раковины, окаменелые деревья, моллюски и многое другое. Но особой гордостью отдела палеонтологии является отпечаток профиля головы зародыша, возраст, которого около 60 млн. лет. Этот экспонат привлек внимание многих палеонтологических центров Европы, и хотя изучение этого раритета продолжается, ему уже присвоили имя. В честь Краматорска он назван «Крамазавром».

Кстати, стоимость билета в музей составляет всего 5 грн.

По материалам «КраматорскPost»

Читайте также: