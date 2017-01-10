Для сбора средств на дизайнерский ремонт Мариупольской школы привлекут волонтеров. Новости

В Мариуполе для общеобразовательного учебного заведения – школы №15, которая по итогам всеукраинского конкурса выиграла капитальный ремонт, ищут волонтеров для сбора средств. Об этом на странице в Facebook сообщают организаторы проекта «Наша школа».

«Друзья! Мы продолжаем свой путь, теперь уже имея победителя конкурса – общеобразовательную школу I-III ступеней №15 Мариуполя. Сейчас нас ждет непростой период поиска средств, но мы уверены, что все закончится успешно», – отметили организаторы.

К проекту приглашают присоединиться всех желающих, поскольку, отмечается, аналогов ему в стране нет. «Нам необходимы те, кто хочет и может помочь проекту любым возможным способом (один раз или на регулярной основе), кто хочет стать частью доброго дела, проекта, которому нет аналогов в Украине», – говорится в сообщении.

По словам заместителя директора ОШ №15 по учебно-воспитательной работе Татьяны Луговой, которую цитирует издание MRPL.city, сбор средств пройдет в несколько этапов. «Посредством "Спільнокошт" будет запущена краудфандинговая кампания, привлекут спонсоров, затем в пяти крупных городах Украины пройдут благотворительные вечера. В зависимости от суммы пожертвований, благодетелей ожидают благодарственные письма, в школе высадят аллею из деревьев с именами спонсоров. Некоторые кабинеты школы также будут названы в честь жертвователей, кому-то достанется сюрприз и от дизайнеров», – уточнила она.

Необходимую сумму средств на капитальный ремонт определят по приезду дизайнеров в конце января 2017 года. Ожидается, что один из благотворительных вечеров пройдет и в Мариуполе.

Напомним, 27 декабря, был объявлен победитель Всеукраинского благотворительного проекта «Моя школа» в рамках которого выбиралось учебное заведение, в котором будет проведен капитальный ремонт профессиональными дизайнерами. Победителем стала Мариупольская общеобразовательная школа №15.

Благотворительная акция «Моя школа» проводится интернет-журналом FAQinDecor совместно с ведущими украинскими дизайнерами. Проект стартовал в сентябре 2016 года. Цель проекта организаторы определили так: «Выполнение капитального ремонта одной из общеобразовательных школ Украины. Школа, которой займутся профессиональные дизайнеры, определится путем всеобщего голосования. Если мыслить шире – данным проектом мы хотим запустить процесс реформирования образовательного пространства в Украине».

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