В прифронтовые поселки Мариуполя доставили аптечки и продуктовые наборы (Фото). Новости

В поселки вблизи Мариуполя – Виноградное (входит в состав Мариупольского городского совета Донецкой обл.), Приморское (Волновахский район Донецкой обл.) и Пионерское (Волновахский район Донецкой обл.) – представителями благотворительного фонда «Каритас Украина» доставлены продуктовые наборы и аптечки. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Данные населенные пункты считаются прифронтовыми, поскольку время от времени подвергаются артобстрелам.

Из-за военных действий местные жители постоянно испытывают нехватку продуктов питания и медикаментов. Здесь с перебоями работает торговля, нет регулярных поставок необходимых товаров. Однако местное население не оставляет свои дома и продолжает жить с верой в лучшее.

«Почти 50 наборов раздали нуждающимся жителям поселков. К сожалению, сегодня им еще требуется помощь», – отметил депутат Мариупольского городского совета Юрий Дорошенко.

Фото пресс-службы Мариупольского городского совета

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