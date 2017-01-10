В Северодонецке восстанавливают самый большой детсад, который не работал 25 лет (Фото). Главная

В Северодонецке Луганской области восстанавливают дошкольное учреждение, которое прекратило работу четверть века назад. Об этом на своей странице в Facebook пишет заместитель городского головы Северодонецка Андрей Гавриленко.

«Детский сад №43 города Северодонецка 25 лет назад прекратил свое существование. Это был самый большой в городе детский сад, рассчитанный на одновременное пребывание в нем 350-и детей в 14-и группах. Сегодня стоит задача восстановить этот детский сад и вернуть этому зданию первоначальное назначение. Это позволит на сегодняшнем этапе полностью решить вопрос с обеспечением семей горожан местами в детских садах», – сообщил Гавриленко.

По словам чиновника, сегодня идет полный капитальный ремонт внутренних помещений детского сада. Уже заменены окна, входные двери, идут работы по замене электропроводки и освещения, систем водоснабжения и водоотведения.

«Здание большое, но поставили сами перед собой задачу в этом году этот детский сад открыть», – резюмировал заместитель мэра.

Фото: Facebook Андрея Гавриленко