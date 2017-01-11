Изменился адрес оформления соцпомощи для жителей Николаевки . Новости

С 1 января все виды социальной помощи жителям Николаевки начисляются в Славянском районном управлении соцзащиты населения. Об этом 10 января на еженедельном аппаратном совещании рассказала и.о. начальника УСЗН Славянска Ольга Лисицкая.

Территориальные изменения Славянского района коснулись и жителей Николаевки. Отныне прием на оформление любых видов социальной помощи для них будет проводиться по адресу: г. Славянск, ул. Банковская, 70.

Напомним, в сентябре 2016 года Верховная Рада Украины отнесла Николаевку к категории городов районного значения Славянского района.

Источник: «Сайт города Славянска»