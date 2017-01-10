В Украине есть закон по компенсации утраченного жилья при катастрофах, но нет такого права для зоны АТО, – Веселова. Новости

Жители зоны АТО не могут получить компенсацию за утраченное жилье, прежде всего, потому, что в Украине нет законодательной базы для этого. Об этом в эфире канала «ZIK» сказала народный депутат Наталья Веселова.

«Я изучала то, как с этим справлялись в Славянске. Это первый город, который был освобожден. Приехали президент и премьер-министр и пообещали людям выплатить компенсации. Люди пошли к городскому голове и им самим пришлось как-то выкручиваться – составлять акты. На основе этого опыта была разработана программа и постановление, я стала соавтором этого постановления для Кабмина, но никто не хочет с этим работать и выделять деньги», – сказала нардеп.

Переселенцы и жители зоны АТО не могут получить компенсацию за утраченное жилье, при этом в стране вполне урегулирован процесс компенсации за утраченное и поврежденное жилье в результате стихийного бедствия. Для этого выделяются и средства.

«У нас есть действующий закон про борьбу с терроризмом, 19 статья, где указывается, что все повреждения имущества во время проведения АТО – борьбы с терроризмом, возмещает государство. Но проблема в том, что у нас сейчас зависло в воздухе частное жилье. Если выделяются субвенции на восстановление коммунального имущества, государственного, то частное жилье стоит разрушенное. Что касается частного жилья – у нас не прописано это в законодательстве», – отмечает Веселова.

На данный момент украинский парламент только приступил к обсуждению возможности возмещения ущерба за жилье, утраченного в зоне АТО. Но на 2017 год в бюджете не заложены средства на это.

Как ранее сообщалось, в частности, в Славянске (Донецкая обл.) и относящихся к нему поселках за время военных действий были полностью разрушены 124 частных дома, 350 частных домов имеют 2-ю степень разрушения. «У городской власти есть законные права восстанавливать многоквартирные дома. Благодаря этому после освобождения Славянска в первые годы большинство таких домов были восстановлены – собственными силами города и с привлечением денег областного совета. А направлять средства местного бюджета на ремонт частного сектора, согласно законодательству, мы не имеем права», – сказал Славянский городской голова Вадим Лях.

Источник: Вчасно

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