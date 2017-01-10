Савченко дала брифинг по спискам: обмен должен быть прозрачным, есть еще списки, с СБУ сотрудничать буду. Главная

Народный депутат Надежда Савченко заверяет, что продолжит сотрудничество со Службой безопасности Украины в вопросах освобождения заложников, попавших в плен вследствие конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма. Об этом она заявила сегодня, 10 января, во время брифинга, передает телеканал «112.Украина».

Савченко убеждена, что процесс освобождения заложников нужно сделать открытым, как и Минские переговоры. «Для чего эти списки? В списках показано, что все эти неувязки, которые постоянно объявлялись после Минска нашей группой, когда они объясняли, что там есть много несовпадений или пересечений, я выделила оранжевым цветом тех людей, которые являются гражданами России, русскими военными, которые выполняли задачи убивать наших людей в Украине. Они попадают в списки желтым – от "ЛНР". Эти люди являются обменным материалом, равноценным нашим политзаключенным, которые сидят сейчас в РФ, в оккупированном Крыму. Остальные – это равноценный обмен наших пленных, находящихся в "ЛНР" и "ДНР". Эти люди есть, эти списки являются подтвержденными... После этого закончатся спекуляции, и ни Москва, ни Киев не смогут спекулировать обменом. Эти списки надо было сделать открытыми, как и весь процесс в Минске», – отметила она.

Также Савченко сообщила, что существует еще один список людей, но он еще не готов до конца и требует проверки. «Есть еще один список, который я недообработала и не могу его публиковать, потому что не знаю соответствие этого списка. Это список тех, кого разыскивают. Непонятно, сколько из этих людей остаются живыми. Это нужно будет также рано или поздно принять», – сказала нардеп.

Политик считает, что поступила правильно, опубликовав списки, и не отказывается сотрудничать с силовыми ведомствами по обмену. «Нардеп – это лицо, которому народ предоставляет высшую степень доверия. Нардеп имеет право доступа ко всей государственной тайне высшего уровня. Народные депутаты не подотчетны СБУ. Я сотрудничала и далее буду постоянно сотрудничать со всеми службами, потому что на них многое замыкается. Это действительно силовые структуры, которые защищают Украину. Потому, конечно, я буду с ними сотрудничать, и мы далее сотрудничаем… Просто я считаю, что имею на это право, свое мнение. Я прошла этот путь, и знаю, как он будет более эффективным. И считаю, что это поможет остальным», – отметила она.

Как сообщалось, сегодня, 10 января, Савченко опубликовала списки украинцев, которые, как подтверждено, находятся в плену или числятся пропавшими без вести на неподконтрольной территории Донбасса и в РФ, а также фамилии лиц, которых требуют выдать «ДНР» и «ЛНР».

В СБУ выступили против публикации списков и обещали провести с Савченко разъяснительную работу.

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