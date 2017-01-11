Снижены «зеленые» тарифы на электроэнергию для частных домохозяйств. Новости

Понижены «зеленые» тарифы на электроэнергию для частных домохозяйств. Об этом сообщает «ЮрЛига».

«Зеленый» тариф для частных домохозяйств, которые производят электроэнергию из энергии солнечного излучения объектами электроэнергетики, которые вмонтированы (установлены) на крышах и/или фасадах частных домохозяйств (домов, зданий и сооружений), величина установленной мощности которых не превышает 30 кВт, и которые введены в эксплуатацию, составляет:

с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 - 498,17 коп/кВт·ч (без НДС);

с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 - 447,76 коп/кВт·ч (без НДС);

с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 - 398,83 коп/кВт·ч (без НДС).

«Зеленый» тариф для частных домохозяйств, которые производят электроэнергию из энергии ветра объектами электроэнергетики, величина установленной мощности которых не превышает 30 кВт, и которые введены в эксплуатацию составляет:

с 1 июля 2015 по 31 декабря 2019 - 320,25 коп/кВт·ч (без НДС);

с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 - 287,63 коп/кВт·ч (без НДС);

с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 - 256,50 коп/кВт·ч (без НДС).

Новые «зеленые» тарифы на электрическую энергию для частных домохозяйств установлены постановлением НКРЭКУ от 29 декабря 2016 года № 2382.