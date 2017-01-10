«Человек в беде» продлил проект грантов до 25 тыс. грн для жителей Донетчины. Контакты. Новости

Международная гуманитарная организация «Человек в беде» продлила в 2017 году прием заявок по проекту восстановление и развитие самозанятости в Донецкой области. Проект предусматривает предоставление денежного гранта в размере от 250 до 1000 долларов США.

Цель проекта:

Данный проект создан с целью оказать поддержку людям, утратившим в результате конфликта на востоке Украины свои привычные источники средств для жизни: работу, мелкий бизнес, хобби, приносившее доход. «Наша поддержка направлена на восстановление таких источников. В рамках этого проекта мы не можем создать для вас рабочее место, но мы готовы оказать материальную помощь людям, планирующим начать/восстановить/развить свою собственную деятельность, приносящую доход», – отмечают организацторы.

Кто может принять участие в проекте:

Материальная поддержка оказывается только наиболее нуждающимся в ней людям, проживающим в данный момент в одном из городов или районов Донецкой области, на которые распространяется действие этого проекта:

Краматорск;

Селидово;

Торецк;

Угледар;

Александровский район;

Бахмутский район;

Великоновоселковский район;

Добропольский район;

Константиновский район;

Лиманский район;

Марьинский район;

Покровский район;

Славянский район;

Ясиноватский район.

Условия участия в проекте:

Гранты предоставляются на конкурсной основе – решение о предоставлении гранта принимается конкурсной комиссией. Максимальная сумма гранта составляет 25 тыс. грн.

Этапы и основные правила участия в проекте:

1. Заполнить Заявку на получение гранта. Принимать участие в проекте нужно только после того, как будете иметь продуманный и обоснованный план организации/расширения вашей деятельности.

2. Исходя из предоставленной в заявке информации, оценочная комиссия примет решение о продолжении/приостановлении дальнейшего рассмотрения заявки. Со всеми заявителями, прошедшими этот этап, будут проведены телефонные консультации и выездные интервью, для более подробного изучения планов. Если в течение 60 дней с момента подачи заявки сотрудники «Человек в беде» не связались с вами, вероятно, ваша заявка не преодолела этот этап.

3. Результаты интервью также будут обработаны оценочной комиссией, в результате чего будет принято положительное или отрицательное решение о предоставлении гранта. В случае положительного решения – вы будете оповещены с помощью СМС сообщения. Вы сможете получить грант в отделении одного из банков.

Все вопросы относительно данного проекта вы можете направить на электронный ящик livelihoods.ua@pinf.cz. Также этот адрес можно использовать для отправки ваших материалов или сообщений.

«Внимание! "Человек в беде" никогда не требуют оплаты своих услуг по оказанию гуманитарной помощи. Если вам стали известны случаи требования сотрудниками "Человек в беде" вознаграждения за свои услуги (в любой возможной форме), просим сообщить о таких случаях по номеру горячей линии: 0-800-210-174 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00, все звонки бесплатные)», – подчеркивают организаторы.