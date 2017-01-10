Публикация «списков Савченко» замедлит обмен пленными, – Бессмертный. Главная

Публикация народным депутатом Надеждой Савченко списка пленных украинцев, которых удерживают на неподконтрольной территории Донбасса, в Крыму и России, замедлит процесс обмена ими. Такое мнение в комментарии «112 Украина» высказал экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный.

Он допустил, что Савченко, совершая этот поступок, возможно, руководствовалась добрыми намерениями. «Но не всегда, когда хочешь сделать хорошо, получается добро», – отметил он.

«Вы представьте, что сейчас может произойти после выброса такой информации? Очевидно, что будет замедлен этот процесс (обмена пленными, – ред.), это как минимум, и такие вещи не ускоряют этот процесс. Они внесут дополнительную конфликтность во все эти процессы. А Кремль займет позицию: "как в Украине порядка не было, так и нет в этом отношении"», – отметил Бессмертный.

Говоря о том, кто заинтересован в таких действиях нардепа, он заявил, что такие лица есть и внутри Украины, и в Кремле.

Ранее народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести украинцев.

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