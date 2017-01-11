В Украине еще в 8 городах ввели экспресс-регистрацию брака. Новости

В конце 2016 года Кабинет министров Украины расширил перечень городов, включенных в пилотный проект по внедрению упрощенной процедуры регистрации брака. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Так, согласно Распоряжению КМУ от 28 декабря 2016 года № 1068-р список городов для быстрой регистрации брака пополнили: Винница, Днепр, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ровно, Житомир и Харьков.

В правительстве напомнили, что 13 июля 2016 распоряжением Кабинета Министров № 502 был введен пилотный проект относительно государственной регистрации брака в сокращенные сроки по выбранному заявителями месту.

С лета пилотный проект реализуется в наиболее популярных туристических городах: Киеве, Львове, Одессе, Херсоне и на территориях, приближенных к зоне проведения антитеррористической операции, – в городах Мариуполе и Северодонецке.

Данные решения были приняты с целью апробации европейских стандартов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Сообщается, что услугой по упрощению регистрации брака в этих регионах уже воспользовалось более чем 3 тыс. пар, что свидетельствует о немалой популярности ее среди потребителей.

В Кабмине отметили, что распространение пилотного проекта на территории других регионов Украины позволит максимально приблизить эту админуслугу к населению, создав при этом максимально удобные условия для реализации гражданами права на брак.

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