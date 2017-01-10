Трибунал «ДНР» приговорил к 11 годам тюрьмы Олега Чулгу за «шпионаж». Он значится в списке на обмен. Новости

2 декабря 2016 года военный трибунал «ДНР» приговорил гражданина Украины Олега Чулгу к 11 годам лишения свободы «за шпионаж в пользу украинских силовиков». Об этом сегодня, 10 января, сообщает «Министерство государственной безопасности ДНР».

«Задержанный сотрудниками МГБ в феврале 2015 года гражданин Украины Чулга Олег Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 УК ДНР (Шпионаж) и приговорен к 11 годам лишения свободы», – констатирует «МГБ».

В «МГБ» уверяют, что Олег Чулгу в 2014 году оказывал содействие «ополчению ДНР» в Славянске (город освобожден 5 июля 2014 года), там же «был завербован сотрудниками СБУ». «По мере своих командировок в зону АТО сотрудники СБУ осуществляли передачу информации, полученной от Чулги О.Н., давали ему задания на сбор и получении информации о передвижении военной техники, дислокации военизированных подразделений ополчения ДНР, а также другой информации, угрожающей безопасности республики», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Олег Чулга подписал «чистосердечное признание».

Отметим, что Олег Чулга указан в списке обмена пленными, которые 10 января опубликовала народный депутат Надежда Савченко. В «Списке украинцев, которые удерживаются на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины (подтверждены удерживаемой стороной)» Чулга Олег Николаевич, 04.06.1968 г. р., значится под № 113.