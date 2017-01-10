«Никаких манипуляций и, не дай Бог, сокращения». В регионах создают спецгруппы по проверке «минималки» в 3200 грн. Новости

В каждой области Украины должна быть создана межведомственная рабочая группа для мониторинга ситуации по выполнению решения правительства о повышении минимальной заработной платы с 1 января 2017 до 3200 грн и мгновенного реагирования на жалобы граждан о нарушении руководителями предприятий их трудовых прав. Об этом сегодня, 10 января, во время заседания Межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации решений, направленных на повышение уровня оплаты труда, сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко .

«Перед нами стоит абсолютно четкая задача – чтобы решение правительства о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн было выполнено в полном объеме. При этом нельзя допустить никаких манипуляций, прежде всего руководителей бюджетных учреждений, по переводу людей на неполный рабочий день или, не дай Бог, сокращения. Ведь средства, необходимые для финансирования бюджетной сферы, в полном объеме заложены в Государственном бюджете на 2017 год», – сказал он.

Розенко отметил, что в негосударственном секторе данная работа должна проводиться совместно с профсоюзами и работодателями.

«Аналогичные межведомственные рабочие группы должны быть созданы на уровне каждой области. Рабочая группа должна возглавить человек по должности не ниже уровня заместителя главы ОГА. Представители образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, территориальных подразделений Пенсионного фонда, налоговой, Государственной службы труда должны быть туда обязательно включены», – отметил вице-премьер.

По словам Розенко, цель этих областных рабочих групп – мгновенное реагирование на любые жалобы на руководителей предприятий, которые не выполняют решения правительства по повышению минимальной заработной платы. «Где не выполняется это правило, где кто-то хочет манипулировать, переводит людей на неполные ставки, мы будем иметь информацию, и на эту информацию будет жесткая реакция. Каждый факт, каждая жалоба должна быть проверена», – отметил Павел Розенко.

Он также акцентировал внимание на необходимости усиления разъяснительной работы на местах – на областном и районном уровнях. «Нужно в конце концов ко всем донести философию цивилизованного мира – налоги люди должны платить для своего же будущего. Не уплатив сегодня налоги, не уплатив ЕСВ, человек лишает себя права на пенсию», – добавил Павел Розенко.

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