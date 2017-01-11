В Мариуполе выявили контрафактные сигареты и спиртное на 43 тыс. грн (Фото). Новости

В Мариуполе продолжаются рейды с целью проверок торговых точек на наличие лицензий по продаже подакцизной продукции и предотвращения распространения фальсификата. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, в ходе проверки рынка «Привоз» был установлен факт продажи с рук сигаретно-табачной продукции без наличия лицензии. В результате, изъято 1115 пачек сигарет на сумму более 13 тыс. грн. По факту выявленного нарушения составлен административный протокол по ст. 164 ч. 5 Кодекса Украины.

В магазине «Мир +» по пр. Свободы, 43-А, расположенного вблизи дошкольного учреждения, также выявлен ряд правонарушений. «Проверка осуществлена по просьбе жителей района, было установлено, что в данном магазине нет необходимых разрешительных документов. Ввиду отсутствия лицензий, изъяли более 1200 единиц подакцизных товаров на сумму свыше 30 тыс. грн, а также 13 литров спиртосодержащей жидкости в пластиковых емкостях, неизвестного происхождения», – отметил начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, сбора и анализа информации Управления взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращения и выявления коррупции Мариупольского горсовета Александр Клименко.

Владельцу магазина грозит штраф в размере 17 тыс. грн за нарушение правил продажи алкогольной и сигаретно-табачной продукции. Сам товар конфискован. Сомнительную спиртосодержащую жидкость отправят на экспертизу и в ходе расследования могут открыть уголовное дело по ст.204 Кодекса Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».

Фото пресс-службы Мариупольского городского совета

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