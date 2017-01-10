Последствия войны. Из-за астмы 8-летний Ярослав не посещает школу (Видео). Главная

Из-за тяжелых приступов удушья 8-летний Ярослав Рябцев из Донецка не посещает школу, боится выходить на улицу. Ребенку диагностировали астму. Мать уверена – так на мальчика повлияли боевые действия.

Ярослав провел за партой в прошлом году всего две недели. Однажды ребенок стал задыхаться посреди урока и учителя оказались бессильны. Только за последний месяц у него случилось 4 тяжелых приступа. До этого, он рос абсолютно здоровым ребенком.

«Мы не знали что такое болезни, его один раз в 7 месяцев положили в больницу и все, он больше никогда абсолютно у меня не болел», – рассказывает Валентина, мама мальчика.

Мать уверена, астма у сына – из-за стресса в результате военных действий на Донбассе.

«У нас все такие дети, это же не мы одни такие, там ребенок болеет-болеет. Там ребенок болеет», – продолжает женщина.

Для того, чтобы помочь мальчику, нужны дорогие лекарства. Принимать их необходимо постоянно. Валентина не может пойти на работу, живут на пенсию бабушки. Помощи ждать неоткуда. Бабушка мальчика Инна Ивановна обратилась в Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Семья получила трехмесячный запас медикаментов и продуктовые наборы.

На улицу Ярослав без надобности не выходит. Спокойнее там не стало – много разрушенных домов. Попадания были в клуб и местную школу.

Война становится обыденностью для детей. Об этом взволнованно говорит Валентина. Ну а сам Ярослав признается, что уже выбрал профессию.

«Стать водителем на скорой помощи», – признается мальчик.

Источник: ТК «Донбасс»