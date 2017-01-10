В «ДНР» для выпускных классов введены экзамены по принципу украинского ВНО. Новости

Сегодня, 10 января, в «ДНР» началась регистрация учащихся выпускных классов для сдачи «Государственной итоговой аттестации» (ГИА), подача документов впервые будет осуществляться в печатном и электронном виде. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«Регистрация участников государственной итоговой аттестации в ДНР начинается с 10 января и продлится до 20 февраля. Процедура регистрации будет автоматизирована, учащиеся смогут зарегистрироваться на нашем сайте, создать личный кабинет, где будет указано, какие экзамены они сдают и по каким дисциплинам. На электронную почту придет приглашение, после сдачи участник увидит свою оценку на сайте», — сказала и.о. начальника «республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования» Наталья Стовба.

Она добавила, что помимо электронной регистрации необходимо сдать документы в печатном виде. Пакет включает заявление, соглашение на обработку персональных данных, справку из школы и копии документов, удостоверяющих личность.

«Будут введены цифровые штрих-коды, где будут закодированы фамилия и имя участника, школа, в которой он учится и предмет, который сдает. Лица, которые будут проверять работу, не будут знать, чью работу они проверяют, это способствует объективности оценивания», — подчеркнула Стовба.

Первый же экзамен запланирован на 23 мая, кампания продлится до 12 июня. Всего в 2017 году ГИА охватит примерно 10 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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