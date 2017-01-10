В 2016 году «границу ЛНР» пересекли 3 млн граждан и 800 тыс. автомобилей, – «ЛНР». Новости

Более 3 млн граждан и более 800 тыс. транспортных средств пересекли «границу ЛНР» в 2016 году. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«При этом линию соприкосновения с Украиной пересекло более 1 млн граждан», – заверяют в «Министерстве государственной безопасности ЛНР».

В «МГБ» отметили, что за год задержано 9 нарушителей «государственной границы», а также 18 нарушителей пограничного режима. «Пресечена деятельность организованной преступной группы, которая за денежное вознаграждение осуществляла незаконное перемещение лиц через государственную границу ЛНР в обход пунктов пропуска», – констатируют в «ЛНР».

Также говорится о задержании участников двух групп, занимавшихся торговлей людьми для их дальнейшей сексуальной эксплуатации.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория