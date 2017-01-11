В «ЛНР» минимальная зарплата 1306 грн, пенсия – 855 грн, – Тымчук. Главная

С января минимальная зарплата в «ЛНР» составляет 2900 рублей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«По состоянию на начало января 2017 г "советом министров ЛНР" установлена минимальная заработная плата в 2900 руб. и пенсия в 1898 руб. При этом, стоимость месячной "продуктовой потребительской корзины" составляет 3465 руб. на одного человека», – написал Тымчук.

Если исходить из курса «государственного банка ЛНР», базовые показатели «республики» в гривневом эквиваленте составили: