На КПВВ «Майорск» установили кровати для тех, кто не успел пересечь линию разграничения (Фото). Новости

На территории вокруг контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Майорск» можно увидеть много мусора. Это связано с тем, что пункт немного переместился и его продолжают обустраивать. Своими впечатлениях от посещения КПВВ поделилась представитель Харьковской правозащитной группы Яна Смелянская.

«Вагончики передвинули, логистический центр перенесли на самый въезд в Майорск. То есть эта 18-километровая "серая зона" значительно сократилось», – рассказывает правозащитница.

Таким образом, говорит Смелянская, открылся доступ к тем населенным пунктам, которые ранее были закрыты именно из-за расположения КПВВ. Это Курдюмовка (Торецкий городской совет), Зайцево (Бахмутский городской совет) и Опытное (Ясиноватский городской совет).

Правозащитница отмечает и то, что общение военных с людьми, которые пересекают линию разграничения, изменилось в лучшую сторону.

«Грубости со стороны военных мы не наблюдали. Очередь продвигается достаточно быстро. Такие большие очереди, которые были, например, в 2015 году, сегодня мы этого не увидели. Все двигаются в обычном режиме», – пояснила она.

Смелянская добавила, что улучшились и бытовые условия на КПВВ.

«Туалеты работают бесплатно. Пункты обогрева абсолютно цивилизованные. Есть дрова, которыми отапливают эти палатки, чай бесплатный, печенье. То есть в пункты обогрева претензий никаких», – рассказала правозащитница.

Она добавила, что на КПВВ «Майорск» также установили кровати. Ими могут воспользоваться те, кто не успел пересечь линию разграничения в установленное время. В двух палатках – по 10 коек. «Сейчас дрова есть. И даже кровати, вполне цивилизованные, для людей которые ночуют и не успели пересечь линию. Кстати кроватей мы не видели ни в одном пункте обогрева при КПВВ», – отметила в комментариях на своей странице в Facebook Смелянская.

Для сравнения правозащитница вспомнила КПВВ в Станице Луганской, где пункт обогрева прекращает там работать так же, как и КПВВ – в 17:00.

По материалам «Громадського радіо». Фото: Facebook / Яна Смелянская