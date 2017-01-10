Вниманию врачей-переселенцев: На Черкащине медиков поощряют зарплатой в 10 тыс. грн и жильем. Новости

Бесплатное жилье, зарплата в 10 тыс. грн, комфортные условия работы. Так объединенная громада села Белозерье Черкасской области решает кадровый голод и приглашает на работу семейных врачей.

В данной объединенной громаде почти 10 тыс. населения. В Белозерском центре первичной медико-санитарной помощи должно быть 8 семейных врачей, но работает 6, половина – в возрасте.

Работающий врач-педиатр Валентина Лукинова 7 лет уже на пенсии, имеет стаж 39 лет. На ее участке 1200 детей. Врач отмечает, что кадры нужно обновлять, но их негде брать. «На моем участке уже выросло несколько поколений детей. Сейчас подрастает третье. Идет время, и уже нужны врачи новой генерации – семейные. На нашем участке их не хватает, нам нужно 7 семейных врачей», – говорит Валентина Лукинова.

Для медиков переоборудовали квартиры на средства с госсубвенции, на которые Кабмин выделил 7,3 млн грн.

В частности, под современные квартиры переоборудовали старое помещение местной школы, где теперь 5 квартир – 2-комнатные по 78 кв. м и 1-комнатные по 55 кв. м. Ремонт сделан «под ключ», заменены все коммуникации, установлены счетчики. Также переоборудовали для медиков и иные здания.

Жилье ведомственное, чтобы его приватизировать, медикам нужно проработать в селе 25 лет.

«Мы жилье даем бесплатно, коммунальной платы нет – первые 3 года мы ее оплачиваем», – говорит председатель Белозерской объединенной громады Владимир Мицук.

Мицук также отметил, что сегодня зарплата семейного врача составляет 5-6 тыс. грн, но «мы готовы доплатить 2-3 тысячи, чтобы он получал примерно 10 тыс. грн».

Создали молодым медикам и комфортные условия труда. Больница имеет клиническую лабораторию, собственный стоматологический и рентген-кабинет, а также автомобиль «скорой помощи».

Семейным врачам дают еще и по пять соток огорода, а в этом году запланировали ремонт больницы.

Местная власть пытается всеми способами привлечь специалистов комфортными условиями жизни и работы, чтобы люди на месте получали качественные медицинские услуги.

По материалам ТК «Факты ICTV».