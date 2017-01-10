Теперь чиновники облгосадминистрации Донетчины обязаны общаться только по-украински. Впереди – английский язык. Новости

Сегодня, 10 января, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подписал распоряжение «О применении государственного языка работниками облгосадминистрации при исполнении своих должностных обязанностей». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня подписал распоряжение "О применении государственного языка работниками облгосадминистрации при исполнении своих должностных обязанностей". Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на обслуживание на украинском языке. В прошлом году мы дважды организовывали курсы делового украинского языка для работников администрации, затем проверили свои знания на Радиодиктанте национального единства. Не останавливаемся ни на минуту. Идем дальше. В 2017 организовываем для наших сотрудников курсы изучения английского языка», – отметил губернатор области.

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