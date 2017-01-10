В Лисичанске на демонтаж разрушенной в боях многоэтажки выделили 8 млн грн. Главная

Сегодня, 10 января, начался процесс демонтажа в Лисичанске (Луганская обл.) печально известного жилого дома № 17 на кв. Восточный. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Роман Власенко

Подрядчиком 10 января завезена специальная техника для последующего демонтажа, вывоза мусора и рекультивации земли.

На эти работы из областного бюджета выделено около 8 млн грн.

Напомним, что в конце июля 2014 во время активных боевых действий в Лисичанске этот дом получил значительные разрушения. В июле 2014 года в этот дом влетел снаряд, начался пожар. Погасить его не было возможности, так как из-за боевых действий в городе отсутствовала вода. Дом № 17 горел несколько дней, из-за чего обрушились перекрытия двух из трех подъездов. Без жилья остались более 250 человек. В 2016 году всем пострадавшим-владельцам приватизированных квартир в этом доме Лисичанский горсовет компенсировала расходы на приобретение жилья.

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