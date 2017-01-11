Смерти военных не в боях в 2016 году превысили количество погибших на передовой. Главная

Смерти военных не в боях в 2016 году превысили количество погибших на передовой

11.01.17 06:26 pravda.com.ua Новости 3

Смерти военных не в боях в 2016 году превысили количество погибших на передовой

В 2016 году количество погибших военных не в боях превысило боевые потери. Об этом говорится в ответе Министерства обороны Украины на запрос журналиста Алексея Братущака, сообщает «Украинская правда».

«Сегодня получил ответ из Минобороны на запрос. В боях погибло 211 военнослужащих, а не в боях – 256. Шокируют цифры по количеству самоубийств – 63, по умершим вследствие болезней – 58», – отметил Братущак.

Так, в документе сообщается, что из 256 погибших не в боях всего:

  • 63 – самоубийств;
  • 58 – погибли в результате болезней;
  • 39 – погибли по причине неосторожного обращения с оружием;
  • 30 – военных были убиты;
  • 29 – смертей квалифицированы как несчастные случаи;
  • 18 – погибли в результате ДТП;
  • 10 – отравились алкоголем;
  • 5 – другие случаи;
  • 4 – смерти в результате нарушений мер безопасности.

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