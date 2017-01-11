Смерти военных не в боях в 2016 году превысили количество погибших на передовой. Главная

В 2016 году количество погибших военных не в боях превысило боевые потери. Об этом говорится в ответе Министерства обороны Украины на запрос журналиста Алексея Братущака, сообщает «Украинская правда».

«Сегодня получил ответ из Минобороны на запрос. В боях погибло 211 военнослужащих, а не в боях – 256. Шокируют цифры по количеству самоубийств – 63, по умершим вследствие болезней – 58», – отметил Братущак.

Так, в документе сообщается, что из 256 погибших не в боях всего:

63 – самоубийств;

58 – погибли в результате болезней;

39 – погибли по причине неосторожного обращения с оружием;

30 – военных были убиты;

29 – смертей квалифицированы как несчастные случаи;

18 – погибли в результате ДТП;

10 – отравились алкоголем;

5 – другие случаи;

4 – смерти в результате нарушений мер безопасности.

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