В Луганской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог превышен лишь на 1,13%. Главная

За первую неделю 2017 года эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Луганской области превышен на 1,13%. При эпидемическом пороговом уровне 41,9 на 10 000 населения заболеваемость составила 42,4. Об этом сообщает пресс-центр Луганской облгосадминистрации.

По сравнению с последней неделей прошлого года отмечается снижение темпа роста заболеваемости на 31,6%.

Всего в области за неделю ОРВИ заболели 3013 человек, из них 1588 детей в возрасте до 14 лет, госпитализированы 239 больных, в том числе 165 детей до 14 лет.

За неделю зарегистрировано 99 случаев заболевания населения области гриппом, из них в Северодонецке – 86, Рубежном – 4, Лисичанске – 3, в Меловском районе – 3, Старобельском районе – 2 и один случай в Кременском районе.

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