В Северодонецке представили систему дистанционного обучения «Акцент» для детей «серой зоны» и неподконтрольного Донбасса. Главная

4 января в Северодонецке (Луганская обл.) была представлена уникальная система дистанционного обучения для школьников «серой зоны» и неподконтрольного Донбасса «Акцент».

«Сегодня мы находимся именно в вашем городе, потому что эта система, я думаю, больше всего необходима сейчас в ваших регионах, где есть много детей-переселенцев, детей, которые находятся на временно неподконтрольной украинской власти территории, которые нуждаются как в дистанционном обучении, так и в обучении экстернатной формы», – отметила в ходе презентации представитель разработчиков Любовь Карташова.

Она подчеркнула, что данная система обучения является инновационной и авторской. Она рассчитана как на преподавателей, так и на школьников. Причем, работать в сети электронных учебных кабинетов «Акцент» могут даже учителя, которые имеют низкий уровень компьютерной грамотности.

«Акцент» – это своеобразный виртуальный школьный класс, в котором происходит взаимодействие преподавателя и учащихся: учитель выкладывает новую тему для самостоятельного изучения школьником, дает задания, проверяет их выполнение, проводит с ребенком работу над ошибками, дает консультации и пояснения, выставляет оценки и пр.

Любовь Карташова пояснила, как система работает в реальности: «Утром, в 8:30 учитель заходит в свой электронный кабинет и говорит: "Доброе утро, дети!". И все дети начинают работать. Их видно: все, кто зашел в класс, отмечены зеленым цветом, а отсутствующие — красным».

Она рассказала, что главная «фишка» созданной системы обучения — это электронный кабинет, в котором хранятся авторские электронные учебные материалы.

На сегодняшний день уже 15 учебных заведений работают по данной системе образования. В частности, как сообщила Карташова, 3 января к данной системе подключились ученики старших классов средней школы поселка Крымское Новоайдарского района Луганская область.

Напомним, на данный момент «Акцент» является единственной системой удаленного обучения, утвежденной Министерством образования Украины. Система рассчитана на детей, которые не могут посещать школу из-за боевых действий (это касается «серой зоны» подконтрольной части Донfaецкой и луганской областей), а также позволит школьникам неподконтрольного Донбасса получить украинское образование.

По данным Министерства образования, на временно неподконтрольной украинской власти территории осталось 555 школ, а на линии разграничения – 37. В 2016 году в «серой зоне» приостановили деятельность 18 учебных заведений.

Более подробно о системе «Акцент» можно узнать на официальном сайте программы.

Источник: Восточный фарватер

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