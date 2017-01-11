Савченко своими руками создает вокруг себя «ауру недоверия», – политолог. Главная

Надежде Савченко необходимо координировать свои действия с гуманитарной группой на Минских переговорах и со Службой безопасности Украины. Соответственно тогда будет какой-то смысл от ее действий. Такую точку зрения высказал украинский политолог Владимир Фесенко в комментариях для телеканала NewsOne.
По его словам, из-за встречи Савченко с Захарченко и Плотницким возникла проблема банального доверия и недоверия.
«Сейчас много политиков относятся к Савченко с огромным недоверием. Непонятно в какую игру она играет. Много подозрений относительно ее сотрудничества с сепаратистами. Во всяком случае, много того, о чем она заявляет и делает выглядит, как сотрудничество с противоположной стороной, а это создает проблему недоверия», – обосновал свою точку зрения Фесенко.
Помимо этого, политолог также считает, что проблема недоверия — это проблема самой Савченко. «Такая анархия действий Савченко только создает проблемы, а не решает их».
«Необходимо думать, как ты себя ведешь, что ты делаешь... Но только всех обвинять и создавать собственные действия с нескоординированными ведомствами, в данном случае и порождает проблему», – пояснил он.
Фото: life.ru
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