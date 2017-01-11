В Донецке демонтировали железнодорожный рынок (Фото). Главная

С первых дней января в Донецке (НКТ*) начался демонтаж части рынка, расположенного около железнодорожного вокзала. Это «проходная» часть железнодорожного торгового комплекса, которая соединяла товарный рынок «Аквилон» и продуктовый жд-рынок. Об этом сообщается в сюжете одного их телеканалов НКТ*.

«Первые дни нового года ознаменовались демонтажем Республиканского рынка № 6/3. Он расположен в Киевском районе Донецка неподалеку от железнодорожного вокзала. Сносу принадлежит один из торговых рядов, примыкающий к домам частного сектора», – говорится в сюжете.

Инициаторами сноса торговых павильонов стали местные жители, проживающие в соседних домах. С такой просьбой они обратились к местным «властям» летом 2016 года.

«Там очень узкий проезд, туда не может заехать ни "скорая помощь", ни пожарная, никакая спецтехника. Жителям также проблема въехать в свой двор, когда на рынке идет торговля. В рамках обращения жителей Управление земельных ресурсов выехало на место, установило нарушение норм по размещению торговых мест, противопожарной безопасности и пр. Кроме того торговые палатки располагались на сетях коммуникаций. Поэтому предпринимателям было предписано до 30 ноября демонтировать свои торговые павильоны, расположенные у жилых домов», – прокомментировала «первый заместитель главы администрации Киевского района» Елена Повалий.

Конечная дата демонтажа несколько раз переносилась, и работы были начаты только в январе 2017 года.

Предпринимателям было предложено перейти в этом же районе на рынок «Аквилон», где насчитывается 222 свободных мест по улице Горной, и по улице Костюшко около 100 свободных мест.

Сообщается, что работы завершены сегодня, 11 января.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория