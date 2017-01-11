В «ДНР» частные стоматологи перешли на подпольный прием пациентов (Фото). Главная

В «ДНР» начали сертификацию стоматологических кабинетов, в связи с чем стоматологи перешли на «подпольный» прием пациентов. Об этом сообщает житель города Торецк (после переименования Верховной Радой – Чистяково), пишущий в блоге на «Радио Свобода» под никнеймом Мирослав Тямущий.

«"Министерство доходов и сборов" группировки "ДНР" добралось уже до заведений стоматологии в поисках получения денег. Все частные учреждения стоматологии должны пройти "сертификацию" для "легализации" работы в "ДНР". В созданную "комиссию" входят 6 специалистов по разным направлениям. Каждый частный врач-стоматолог должен пройти проверку и получить сертификаты на стоматологическое оборудование, помещения, применены материалы и препараты, вести бухгалтерский учет с кассовым аппаратом», – отмечает автор.

Именно поэтому стоматологические кабинеты «перешли в режим полуподпольного функционирования». Некоторые из кабинетов работают в вечернее время за закрытыми ставнями. Запись ведут по телефону по рекомендациям знакомых. «Такие стоматологи могут держать доступные цены на лечение зубов для населения. В работающей открыто частной стоматологии цены заоблачные – 1200 рублей (490 грн, – прим.) за фотополимерную пломбу без анестезии. Пенсионная выплата в "ДНР" – 2300 гривен! Поэтому простым людям такое лечение не по карману», – продолжает Мирослав Тямущий.

На замечания людей о заоблачных «московские» цены врач рассказывает о том, что удаление зуба в Москве стоит 5000 рублей, а лечить зубы к ней приезжают даже из российского города Таганрога Ростовской области. Врачи жалуются, что на слишком высокие цены на лечение влияет стоимость материала и лекарств, которые завозят с территории Российской Федерации. «Врачи экономят на всем – на вате, бинтах. Пациенты терпят боль без обезболивающих уколов. Диалог врача и пациента напоминает торг на рынке. Первый вопрос, который ставит пациент, – сколько у вас стоит пломба, а врач спрашивает о том, есть ли у пациента деньги. Дойдя баланса спроса и предложения лечение начинается без гарантии качественных результатов», – резюмирует автор.

Кабинет стоматологии, работает по вечерам за закрытыми ставнями

Кабинет стоматологии, который производит запись по телефону