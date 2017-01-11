Чужой в своей стране: как государство нарушает права переселенцев. Главная

В рамках Коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе» благотворительный фонд «Восток-SOS» совместно с международной организацией «Stabilization Support Services» провел мониторинг имплементации права на социальную защиту среди ВПЛ и жителей временно неподконтрольных украинским властям территорий в период с 1 июня по 31 августа. Во время мониторинга правозащитники анализировали запросы, направленные на горячую линию «Восток-SOS», заявки на получение правовой помощи на Луганщине и Донетчине, а также ответы на информационные запросы, направленные Министерству социальной политики и его структурным подразделениям, Пенсионному фонду Украины и т. д.

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что жители НКТ* не могут реализовать право на социальную защиту, пока не получат статус переселенца или пока эта территория не перейдет под контроль Украины. Социальные выплаты, включая пенсии, не выплачиваются жителям Донецкой и Луганской областей, которые не зарегистрированы как ВПЛ. Это противоречит руководящим принципам ООН по вопросу о перемещении лиц внутри страны, запрещающим принудительное перемещение.

Основополагающие права переселенцев не выполняются, поскольку до сих пор не введено соответствующее законодательство. Действенного механизма реализации предусмотренных законодательством льгот не существует до сих пор. Это касается ситуации с предоставлением жилья или выплатой компенсаций за ущерб, нанесенный жилью в результате АТО, льготным кредитованием на покупку жилья для ВПЛ, поддержкой детей ВПЛ в получении профессионально-технического и высшего образования и тому подобное.

Начиная с февраля 2016 года, Министерство соцполитики взяло курс на уменьшение числа переселенцев, которые получают социальные выплаты. Такую помощь останавливают по нескольким причинам: проживание на НКТ*, отсутствие печати Государственной миграционной службы на справке ВПЛ (хотя это требование было отменено в январе 2016 года), окончание срока действия такой справки и т. д.

Процедура восстановления выплат сложная: новое место жительства вынужденного переселенца должна обследовать специальная комиссия, в состав которой входят соцработники, сотрудники местных представительств Пенсионного фонда, Государственной миграционной службы и другими. При этом о дате и времени проверки переселенцу не сообщают практически ни в одном городе. Однако это еще не означает, что все заявки вынужденных переселенцев на восстановление соцвыплат удовлетворяют. Статистика по этому вопросу такова: например, в Кременной, что на Луганщине, из более 2000 заявок комиссия рассмотрела только 450 в течение трех сессий, а положительное решение вынесла по около 250 обращениям. В Херсоне было обработано всего 170 случаев из более чем 4500.

Контроль за ВПЛ через регулярные инспекции мест их проживания ограничивает свободу передвижения. Права переселенцев ущемляются также из-за возможного доступа к банковским аккаунтам и транзакциям. Ограничивается также выбор банка для получения соцвыплат.

Такие меры по верификации, применяемые к ВПЛ, являются дискриминационными. Они ставят вынужденных переселенцев в худшее положение по сравнению с остальными гражданами Украины. Более того, обследование места проживания ограничивает свободу передвижения ВПЛ, поскольку если на момент инспекции заявителя нет дома, все социальные выплаты могут быть прекращены.

В единственном банке, где ВПЛ могут получать соцвыплаты, для вынужденных переселенцев даже создали специальный тариф «Моя страна». Он не предусматривает возможности онлайн-платежей и перечисления средств с карты на карту. Сама платежная карта ВПЛ должен содержать графическую и электронную информацию о лице, а также его подпись. Дважды в год каждый переселенец, который хочет получать социальную помощь, должен приходить в «Ощадбанк» для идентификации, иначе его карточку заблокируют.

НКТ* – временно неподконтрольная украинским властям территория

По материалам: Радио Свобода

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