За 2016 год в рамках проекта «Эвакуация 200» вывезено больше 360 тел погибших военнослужащих. Главная

Старший офицер отдела поисковой работы Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины подполковник Михаил Котелевский рассказывает о проекте «Эвакуация 200» и о том, как эвакуируют тела погибших бойцов.

По его словам, «списки Савченко» не совсем точные. Некоторых ребят из этих списков нет в живых. Для того, чтобы публично огласить, что человек находится в плену, нужно подтвердить это.

«Учитывая то, что противоборствующая сторона не всегда идет на контакт, а сектор по обмену ребятами, которые могут находиться в плену, находится под координацией объединенного центра при СБУ, то только он в рамках Минских соглашений, переговоров прилагает все усилия для того, чтобы подтвердить, что эти люди находятся в плену. Чтобы иметь моральное право оповестить родственников, нужно на 100% убедиться, что человек жив», – сказал Котелевский.

До недавнего времени гуманитарный проект по эвакуации тел погибших военнослужащих не был публичным. В то же время, волонтеры поисковой миссии «Черный тюльпан» были публичной частью этого проекта.

Подполковник отметил, что на первом плане – безопасность ребят.

«Черный тюльпан» – это проект организации «Союз Народная Память», с которой мы сотрудничали. С сентября 2014 года ребята проделали колоссальную работу. Наша составляющая – переговорная часть, начало проекта. Главным условием было присутствие наших представителей на временно неподконтрольных украинским властям территориях. Поэтому мы начали сотрудничество с Союзом, представители которого выезжали по нашей договоренности, при нашей координации», – рассказал он.

По его словам, участники поисковых групп искали локации неучтенных захоронений, эксгумировали останки, которые можно опознать, и вывозили на подконтрольную украинским властям территорию. Останки передавались затем в бюро судебно-медицинской экспертизы и следователям Национальной полиции Украины. Следственные органы занимаются идентификацией. Отбираются биологические образцы, выводится генотип, помещается во всеукраинскую базу данных. Когда есть совпадения с каким-то кругом родственников, проводится более углубленная генетическая экспертиза.

«Неразглашение информации оправдывается тем, что противоборствующая сторона могла заблокировать работу. Другого механизма возвращения тел погибших ребят на тот момент просто не было», – добавил старший офицер отдела поисковой работы.

По его словам, на сегодняшний день причин для того, чтобы противник не отдавал тела – нет. Сделано много работы, ее результат – понимание обеих противоборствующих сторон, что тела погибших должны быть преданы земле.

Рассказал Котелевский и о необследованных участках. По данным ВСУ, обследована большая часть Донецкой области и меньшая часть Луганской области. В Донецкой области лучше удается достичь понимания с представителями противоположной стороны.

«Мы надеемся, что и по Луганской области будет понимание, потому что погибшие есть с обеих сторон. Мы связываемся, обмениваемся информацией с представителями НКТ* о возможных местах захоронения. Если в текущих боевых действиях тело нашего погибшего побратима оказывается на нейтральной территории, они обеспечивают прекращение огня. Наша поисковая группа либо их поисковая группа выезжает и забирает тело. Никаких обменов не существует. Тела не передают по количеству», – сказал он.

Если тело погибшего человека опознаваемое, то родственников информируют следственные органы.

«Есть выработанный алгоритм в структуре Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Оповещают представители военного комиссариата и воинской части. Сейчас создаются комплексные группы, в которых будут работать представители воинской части, военного комиссариата, органов местного самоуправления, психолог. Эта группа будет прибывать к родственникам», – сказал Котелевский.

Назвал он и конкретные цифры.

«За 2016 год мы вывезли больше 360 тел. Не все тела погибших транспортируются участниками нашего проекта. Есть представители воинской части, которые считают честью доставить своего побратима, но это единичные случаи. 99% за 2016 год эвакуировано в рамках нашего проекта. Это не только ребята, которые погибли непосредственно в ходе боевых действий. Это и переданные представителями противоборствующей стороны останки, и найденные неучтенные захоронения. На сегодняшний день эвакуировано больше 220 тел только с неподконтрольной части. За 2,5 года в рамках проекта эвакуировано из зоны ведения боевых действий 1064 тела и останков тел погибших», – сообщил подполковник.

НКТ* - временно неподконтрольная украинским властям территория

По материалам: Громадське радіо

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