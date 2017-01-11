Самые большие освобождения происходили, когда велись непубличные переговоры, – Тандит. Главная

Самые большие освобождения украинских заложников происходили, когда велись непубличные переговоры. Об этом в комментарии «Громадському радіо» сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит, говоря о «списках Савченко». По мнению эксперта, публикация данных списков создает угрозу жизни украинских заложников, и ставит под удар их родственников, которые могут стать жертвами мошенников.

«Я как советник главы СБУ не могу эмоционально отвечать или давать оценки, а могу констатировать факт того, что мы действительно говорили до публикации списков и после. Я пытался понять ее мотивацию. Могу сказать, что самые большие освобождения происходили, когда велись непубличные переговоры. Важно помнить, что за публикацией списков наших заложников стоит большая угроза и жизни ребят, и того, что родные будут подвергаться фактически прямому нападению мошенников. На них будут пытаться выходить мошенники, которые будут рассказывать, что знают, как освободить их родных и будут предлагать свои услуги», – сообщил Тандит.

Также, советник главы СБУ отметил, что списки, опубликованные Надеждой Савченко некорректны.

«Мы видим, что списки некорректны. Если сравнивать списки 121 и 41, то там есть повторения, есть те люди, которые считаются без вести пропавшими, погибшими, и даже те, кого уже освободили. Я не просто так обращался к Надежде, чтобы она этого не делала. Есть законы, которые ограничивают в передаче в публичную плоскость персональных данных. Мы надеялись, что Надежда будет сотрудничать с нами. Мы были уверены, что она сможет помочь нам ускорить процесс освобождения заложников. Она не подотчетна нам как народный депутат. Можно воздействовать на подобную "инициативу" только с помощью определенных процедур», – сказал эксперт.

Как сообщалось ранее, 10 января, Надежда Савченко опубликовала списки украинцев, которые, как подтверждено, находятся в плену или числятся пропавшими без вести на неподконтрольной территории Донбасса и в РФ, а также фамилии лиц, которых требуют выдать «ДНР» и «ЛНР».

В СБУ выступили против публикации списков и обещали провести с Савченко разъяснительную работу.

Фото: telegraf.com.ua

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