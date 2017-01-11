Сводка из зоны АТО за 10 января: версии сторон конфликта. Главная

Сводка из зоны АТО за 10 января: версии сторон конфликта

11.01.17 09:09 dnews.dn.ua Новости 8

Сводка из зоны АТО за 10 января: версии сторон конфликта

За минувшие сутки противник 49 раз открывал огонь по украинским позициям. Среди украинских военных двое раненых, один травмирован, один погиб. Об этом утром 11 января сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении по Новозвановке противник вел огонь из минометов и противотанковых ракетных комплексов. По Троицкому – из гранатометов.

На мариупольском направлении из минометов противник вел огонь по Талаковке и Водяному, из гранатометов различных калибров – по Марьинке, Водяному, Талаковке, Гнутово и Широкино, из стрелкового оружия – по Павлополю, Широкино и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкино – БМП. В районе Тарамчука произошло боестолкновение.

На донецком направлении из минометов различных калибров были обстреляны позиции сил АТО в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Крутой Балки, Опытного, Луганского и Зайцево. По Опытному огонь вела и БМП противника.

На момент публикации «ДНР» свою версию ситуации вдоль линии разграничения не обнародовала.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции ЛНР. С направления села Рассадки по району села Нижнее Лозовое велся огонь из вооружения БМП».

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