В 2017 году повестки могут получить молодые люди до 27 лет и мужчины до 43 лет, окончившие военную кафедру. Главная

В 2017 году украинцев ждет очередной призыв в армию. Помимо срочной службы для молодых людей возрастом от 20 до 27 лет, в армию также могут забрать украинцев до 43 лет, которые окончили военную кафедру. Призыв, как и в прошлом году, будет проходить в несколько этапов, а окончательные сроки будут определены указом президента. О том, кого и когда заберут в армию в этом году, сообщает «Сегодня.ua».

Повестки получат юноши до 27 лет

По законодательству на службу призываются юноши возрастом от 20 до 27 лет. Те, кому исполнилось 18-19 лет, также могут пойти служить в армию на добровольной основе. ВСУ регулярно проводят приписную кампанию в военкоматах. Решение о том, когда в текущем году будет призыв на срочную службу, зависит от указа президента. При этом в зону военных действий срочников отправлять не будут.

Для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях Украины, срок службы составит до 18 месяцев. Для украинцев с высшим образованием магистра (специалиста) – до 12 месяцев.

Напомним, в 2013 году в Украине указом экс-президента Виктора Януковича приостановили призыв срочников. Согласно Государственной программе реформирования армии до 2017 года, ВСУ должны были полностью перейти на контрактую форму службы. Однако уже в 2014-м на тот момент и.о. президента Александр Турчинов призыв в армию восстановил в связи с военным конфликтом на Донбассе. Вероятнее всего, отказываться от срочной службы Украина больше не будет. Как заявлял в прошлом году президент Петр Порошенко, юноши должны научиться военному делу.

«Отмены призыва точно не будет. И 20-летние юноши должны хорошо научиться военному делу», – заявил Порошенко.

Кому положена отсрочка от службы:

Тем, кто содержитать нетрудоспособную мать или отца или другого родственника.

Тем, кто имеет ребенка возрастом до трех лет.

Самостоятельно воспитывает ребенка (без матери).

Имеет двух и более детей.

Имеет беременную жену или жену-инвалида.

Является сиротой.

Имеет временные проблемы со здоровьем.

Если брат служит в это же время в армии.

Младше 21 года и при этом получает образование на дневной форме.

Учителям (на весь период работы по специальности).

Медикам (на весь период работы по специальности).

Священникам (на весь период работы по специальности).

Полицейским (на весь период работы по специальности).

Подозреваемым в уголовных преступлениях.

Кто может получить освобождение от призыва в армию:

Непригодные к прохождению службы по состоянию здоровья.

Молодые люди старше 27 лет.

К слову, как говорится в концепции развития сектора безопасности и обороны, до конца 2017 года в Украине планируется пересмотреть срок прохождения срочной военной службы и призывного возраста.

Призыв коснется мужчин с воинским званием

Ежегодно 9-10 тыс. украинцев получают воинское звание на военных кафедрах своих университетов. Если раньше военная кафедра давала освобождение от срочной службы, на данный момент ситуацию планируют кардинально изменить – призвать мужчин возрастом до 43 лет на полтора года в армию с сохранением рабочего места.

Несколько дней назад президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы». Согласно документу, военные, которые подписали контракт и в особый период не имели права уволиться из Вооруженных Сил, теперь смогут вернуться домой.

«Это позволяет завершить контракт с теми, кто решил вернуться домой», – пояснил президент свое решение подписать закон.

Призыв украинцев с воинскими званиями на службу, в том числе, позволит заменить тех контрактников, которые примут решение уволиться. Как пояснила начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк, на срочников решение призывать украинцев с высшим образованием и званием не повлияет.

Как предполагают в Генштабе, призовут примерно 4 тыс. украинцев, которые окончили военные кафедры. При этом военкоматы будут учитывать семейные обстоятельства.

Напомним, за уклонение от призыва на срочную службу (ст. 335 УКУ) грозит ограничение свободы сроком до 3-х лет. Как отмечает юрист Юрий Зюгманд, на деле уклонистам «светит» условный срок. При этом адвокат отмечает, по истечении условного срока судимость снимается.

Если же военнообязанный не явился по повестке в военкомат, не сообщил в комиссариат о смене места жительства, ему грозит штраф в размере 85-119 грн. За повторное нарушение – от 170 грн до 255 грн.

Как говорится в законе о военной службе, призывникам положена разовая материальная помощь в размере двух прожиточных минимумов (3200 гривен). Кроме того, материальная компенсация положена, если во время службы солдат погибнет (деньги получат родители) или получит инвалидность.

Согласно закону, работодатели обязаны извещать военкоматы о своих сотрудниках призывного возраста (ч. 4 ст. 34 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» от 25.03. 1992 №2232-XII).

Седьмую волну мобилизации планировали провести еще в прошлом году, однако уволенных в запас бойцов заменили контрактники. Порошенко заявил, что в ноябре прошлого года все мобилизованные украинцы вернулись домой. Как говорят в Генштабе, решение об очередной волне мобилизации в этом году может принять только президент. Однако до тех пор, пока ситуация на Донбассе не обострилась, такой необходимости нет.

«Если произойдет обострение и нам надо будет значительно нарастить численность Вооруженных сил, конечно, мы не сможем обойтись без мобилизации. Что очень важно, мы фактически построили профессиональную добровольческую армию. В основе этой армии – профессионал-контрактник. А добровольческая она потому, что контракт подписывают все только добровольно. Это не мобилизация, когда хочешь – не хочешь, надо идти и защищать свою страну», – пояснил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Первые три волны военной мобилизации прошли еще в 2014-м. Тогда на службу призвали более 105 тыс. украинцев. В 2015-м, как заявлял министр обороны Степан Полторак, мобилизовали около 104 тыс. человек. Мобилизация проходила 210 дней в три этапа (четвертая, пятая и шестая волны). Как рассказал спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, всего с 2014-го года призвали 210 тыс. украинцев.

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