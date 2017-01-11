В 2017 году повестки могут получить молодые люди до 27 лет и мужчины до 43 лет, окончившие военную кафедру. Главная

В 2017 году украинцев ждет очередной призыв в армию. Помимо срочной службы для молодых людей возрастом от 20 до 27 лет, в армию также могут забрать украинцев до 43 лет, которые окончили военную кафедру. Призыв, как и в прошлом году, будет проходить в несколько этапов, а окончательные сроки будут определены указом президента. О том, кого и когда заберут в армию в этом году, сообщает «Сегодня.ua».
Повестки получат юноши до 27 лет
По законодательству на службу призываются юноши возрастом от 20 до 27 лет. Те, кому исполнилось 18-19 лет, также могут пойти служить в армию на добровольной основе. ВСУ регулярно проводят приписную кампанию в военкоматах. Решение о том, когда в текущем году будет призыв на срочную службу, зависит от указа президента. При этом в зону военных действий срочников отправлять не будут.
Для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях Украины, срок службы составит до 18 месяцев. Для украинцев с высшим образованием магистра (специалиста) – до 12 месяцев.
Напомним, в 2013 году в Украине указом экс-президента Виктора Януковича приостановили призыв срочников. Согласно Государственной программе реформирования армии до 2017 года, ВСУ должны были полностью перейти на контрактую форму службы. Однако уже в 2014-м на тот момент и.о. президента Александр Турчинов призыв в армию восстановил в связи с военным конфликтом на Донбассе. Вероятнее всего, отказываться от срочной службы Украина больше не будет. Как заявлял в прошлом году президент Петр Порошенко, юноши должны научиться военному делу.
«Отмены призыва точно не будет. И 20-летние юноши должны хорошо научиться военному делу», – заявил Порошенко.
Кому положена отсрочка от службы:
- Тем, кто содержитать нетрудоспособную мать или отца или другого родственника.
- Тем, кто имеет ребенка возрастом до трех лет.
- Самостоятельно воспитывает ребенка (без матери).
- Имеет двух и более детей.
- Имеет беременную жену или жену-инвалида.
- Является сиротой.
- Имеет временные проблемы со здоровьем.
- Если брат служит в это же время в армии.
- Младше 21 года и при этом получает образование на дневной форме.
- Учителям (на весь период работы по специальности).
- Медикам (на весь период работы по специальности).
- Священникам (на весь период работы по специальности).
- Полицейским (на весь период работы по специальности).
- Подозреваемым в уголовных преступлениях.
- Кто может получить освобождение от призыва в армию:
- Непригодные к прохождению службы по состоянию здоровья.
- Молодые люди старше 27 лет.
К слову, как говорится в концепции развития сектора безопасности и обороны, до конца 2017 года в Украине планируется пересмотреть срок прохождения срочной военной службы и призывного возраста.
Призыв коснется мужчин с воинским званием
Ежегодно 9-10 тыс. украинцев получают воинское звание на военных кафедрах своих университетов. Если раньше военная кафедра давала освобождение от срочной службы, на данный момент ситуацию планируют кардинально изменить – призвать мужчин возрастом до 43 лет на полтора года в армию с сохранением рабочего места.
Несколько дней назад президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы». Согласно документу, военные, которые подписали контракт и в особый период не имели права уволиться из Вооруженных Сил, теперь смогут вернуться домой.
«Это позволяет завершить контракт с теми, кто решил вернуться домой», – пояснил президент свое решение подписать закон.
Призыв украинцев с воинскими званиями на службу, в том числе, позволит заменить тех контрактников, которые примут решение уволиться. Как пояснила начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк, на срочников решение призывать украинцев с высшим образованием и званием не повлияет.
Как предполагают в Генштабе, призовут примерно 4 тыс. украинцев, которые окончили военные кафедры. При этом военкоматы будут учитывать семейные обстоятельства.
Напомним, за уклонение от призыва на срочную службу (ст. 335 УКУ) грозит ограничение свободы сроком до 3-х лет. Как отмечает юрист Юрий Зюгманд, на деле уклонистам «светит» условный срок. При этом адвокат отмечает, по истечении условного срока судимость снимается.
Если же военнообязанный не явился по повестке в военкомат, не сообщил в комиссариат о смене места жительства, ему грозит штраф в размере 85-119 грн. За повторное нарушение – от 170 грн до 255 грн.
Как говорится в законе о военной службе, призывникам положена разовая материальная помощь в размере двух прожиточных минимумов (3200 гривен). Кроме того, материальная компенсация положена, если во время службы солдат погибнет (деньги получат родители) или получит инвалидность.
Согласно закону, работодатели обязаны извещать военкоматы о своих сотрудниках призывного возраста (ч. 4 ст. 34 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» от 25.03. 1992 №2232-XII).
Седьмую волну мобилизации планировали провести еще в прошлом году, однако уволенных в запас бойцов заменили контрактники. Порошенко заявил, что в ноябре прошлого года все мобилизованные украинцы вернулись домой. Как говорят в Генштабе, решение об очередной волне мобилизации в этом году может принять только президент. Однако до тех пор, пока ситуация на Донбассе не обострилась, такой необходимости нет.
«Если произойдет обострение и нам надо будет значительно нарастить численность Вооруженных сил, конечно, мы не сможем обойтись без мобилизации. Что очень важно, мы фактически построили профессиональную добровольческую армию. В основе этой армии – профессионал-контрактник. А добровольческая она потому, что контракт подписывают все только добровольно. Это не мобилизация, когда хочешь – не хочешь, надо идти и защищать свою страну», – пояснил секретарь СНБО Александр Турчинов.
Первые три волны военной мобилизации прошли еще в 2014-м. Тогда на службу призвали более 105 тыс. украинцев. В 2015-м, как заявлял министр обороны Степан Полторак, мобилизовали около 104 тыс. человек. Мобилизация проходила 210 дней в три этапа (четвертая, пятая и шестая волны). Как рассказал спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, всего с 2014-го года призвали 210 тыс. украинцев.
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