Савченко открыла ящик Пандоры, – мнение. Главная

Олег Котенко, руководитель группы «Патриот» и волонтер, который занимается освобождением пленных, в эфире «Громадського радіо» дал достаточно критическую оценку опубликованным 10 января «спискам Савченко».

«Давайте подождем. Я думаю, что ничего не будет. Это некорректные списки, если не сказать больше. Это полный винегрет! Там есть освобожденные, те, кого считают погибшими, без вести пропавшими. Самое страшное то, как озаглавлен это документ: «Список, що запрошує українська сторона». Савченко взяла на себя ответственность за всю Украину и выдала эти списки», – сказал Котенко, отвечая на вопрос ведущей о том, как повлияет публикация списков на ситуацию с обменами заложников.

Также волонтер добавил, что по официальным данным есть более 400 без вести пропавших, а по имеющимся у него данным, таких людей более 800. В предоставленных Надеждой Савченко есть не все эти люди.

«Только по официальным данным есть больше 400 без вести пропавших. Это по данным СБУ. По нашим данным, таких больше 800 людей. Часть этих людей есть в этих списках. Остальных искать не будем? Какое сейчас состояние у матерей, дети которых не попали в списки, а они действительно находятся в плену? Мы знаем, где они находятся. Нужно сотрудничать с теми, кто давно занимается этим вопросом», – отметил Котенко.

Также Олег Котенко добавил, что данные списки, безусловно, привлекут внимание мошенников.

«Это же Клондайк для мошенников. Сейчас каждый человек может названивать матерям и просить от тысячи гривен до 10 тысяч долларов за освобождение родственников. Многие не сообщат в СБУ, а будут давать деньги. Могут быть запугивания. Савченко открыла ящик Пандоры», – резюмировал волонтер.

Как сообщалось ранее, 10 января, Надежда Савченко опубликовала списки украинцев, которые, как подтверждено, находятся в плену или числятся пропавшими без вести на неподконтрольной территории Донбасса и в РФ, а также фамилии лиц, которых требуют выдать «ДНР» и «ЛНР».

В СБУ выступили против публикации списков и обещали провести с Савченко разъяснительную работу.

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