В Украине за год выдали 1,5 млн биометрических паспортов. Главная

Государственная миграционная служба в 2016 году выдала более 1,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу. Об этом сообщил начальник пресс-службы ведомства Сергей Гунько, информирует «Голос столицы».
«С начала 2016 г. оформлено 1 504 076 биометрических паспортов для выезда за границу. Всего с начала года — 2 258 357 паспортов для выезда за границу, в том числе биометрических», — отметил он.
В то же время Гунько сообщил, что в прошлом году ведомством было оформлено более 278 тысяч карт удостоверения личности (ID-карточек).
Отметим, годом ранее гражданам Украины было выдано более 660 тысяч биометрических паспортов.
Биометрические паспорта начали выдавать с января 2015 года.
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