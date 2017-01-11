Открытие областного отделения гемодиализа в Краматорске пока откладывают. Главная

Открытие областного отделения гемодиализа на базе Краматорской больницы № 2 вновь откладывается. Как пишет «Восточный проект», в городском бюджете Краматорска на расходные материалы для проведения гемодиализа заложили 8,5 млн грн. на первое полугодие 2017 года.

Открыть областное отделение в Краматорске чиновники облздрава обещали еще в прошлом году. В помещении завершились ремонтные работы. Был сделан отдельный ввод по воде и электричеству, чтобы больница не испытывала перегрузки в связи с работой отделения. Но к закупке необходимого оборудования и его установке до сих пор не приступили. Об этом в ходе аппаратного совещания говорила руководитель городского отдела здравоохранения Валерия Мельник. Чтобы обеспечить больных жизненно-важной процедурой гемодиализа, городской бюджет Краматорска вновь выделил на эти нужды деньги.