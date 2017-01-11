Национализация ПриватБанка будет дорого стоить украинцам, – Шеремета. Главная

Национализация крупнейшего частного украинского банка Приват – это не победа и не поражение для украинской экономики. Об этом заявил экономист Павел Шеремета в эфире телеканала NewsOne.
«Это не победа и не поражение, это равносильно. Это то, что в американском бухгалтерском учете называется "working progress", а в украинском бухгалтерском учете – "незавершенное строительство". Это вынужденный шаг, но это нужно было сделать. На мой взгляд, этот шаг правильный ради очищения банковской системы и сделанный таким образом, чтобы не подорвать доверие ко всей банковской системе. Это шаг, который очень дорого стоит всем гражданам Украины и бюджету страны», – заявил Шеремета.
«В той ситуации, с тем влиянием, которое было у банка, альтернативой было его, по сути, банкротство. Но это был бы еще более сильный удар, и стоило бы еще дороже, чем та "дыра", которую мы видим в Привате», – рассказал экономист.
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